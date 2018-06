Marcos Piangers palestra na terceira edição do projeto Conexões para o Futuro

A terceira edição do projeto Conexões para o Futuro trará Marcos Piangers para Novo Hamburgo nesta quarta-feira, 13 de junho, com a palestra Inovação: uma espiada no futuro, apresentação sobre tecnologia, oportunidades digitais e como a inovação acontece. No bate-papo com o público, o escritor, especialista em novas tecnologias e criatividade mostrará as quatro características das empresas inovadoras e falará sobre como um mundo conectado está mudando organizações, marcas, profissões e pessoas. Os ingressos têm preço único de R$ 60 e estão à venda em www.uhuu.com, na bilheteria do Teatro do Bourbon Country e no Câmpus II da Universidade Feevale. Confira o serviço completo abaixo.

Piangers é autor do best-seller O papai é pop, com mais de 200 mil cópias vendidas e lançado em Portugal, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos, sendo uma das referências sobre paternidade do país. A palestra que ele mostrará na cidade foi a mais bem avaliada do maior evento de marketing digital da América Latina. Já deu aulas e palestras para eventos e empresas nacionais, além de ser três vezes palestrante do TED, a maior conferência de ideias do mundo. Seus vídeos já ultrapassaram a marca de 300 milhões de visualizações no Facebook.

O escritor será o terceiro palestrante do Conexões para o Futuro, projeto promovido pela Universidade Feevale em parceria com a Opus Promoções e que consiste em encontros, palestras e bate-papos com diversos convidados sobre assuntos relevantes na atualidade. A iniciativa já trouxe para o palco do Teatro Feevale, em 2017, a chef de cozinha natural Bela Gil, com a palestra Mudando o mundo através da alimentação e o historiador Leandro Karnal, com a temática Felicidade e liberdade: a busca por um mundo de significados reais.

INGRESSOS

Setor Inteira Meia-entrada Frisas 4º andar R$ 60,00 R$ 30,00 Frisas 2º andar R$ 60,00 R$ 30,00 Balcão Nobre R$ 60,00 R$ 30,00 Plateia Alta R$ 60,00 R$ 30,00 Plateia Baixa R$ 60,00 R$ 30,00

