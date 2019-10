Marcos Valério cita Lula como um dos mandantes da morte de Celso Daniel

Em depoimento ao Ministério Público de São Paulo, o empresário Marcos Valério citou o ex-presidente Lula como um dos mandantes do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. A informação é da revista Veja.

A reportagem tem como base um depoimento do empresário Marcos Valério, condenado por atuar em esquemas de desvio de dinheiro público e pagamento de propinas para o governo do PSDB em Minas Gerais e no caso do mensalão do PT. Marcos Valério teria afirmado que, em 2003, o então chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, o chamou e disse: “O Ronan está nos chantageando, a mim, ao presidente Lula e ao ministro José Dirceu, e preciso que você resolva”.

Ele se referia a Ronan Maria Pinto, dono de jornal e de empresas de ônibus no ABC paulista, condenado por participar de um esquema de corrupção no transporte público de Santo André, na gestão do prefeito Celso Daniel, do PT.

O assassinato de Celso Daniel, em 2002, foi considerado crime comum pela Polícia Civil paulista. Mas suspeitas de que possa ter sido um crime político mantêm a investigação aberta no Ministério Público de São Paulo.

PT contesta reportagem

Em seu site, o PT (Partido dos Trabalhadores) nota de Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido, contestando a reportagem. Segundo o texto, o depoimento é de 2018 e não gerou desdobramentos.

“Veja é falsa desde a capa até o ponto final da matéria. Apresenta como se fosse “recente” um depoimento prestado por Marcos Valério em 17 e 18 de outubro do ano passado e que não gerou desdobramentos. Mente ao dizer que o caso Celso Daniel “foi reaberto” a partir daquele depoimento, pois nenhum novo procedimento foi gerado, até porque os supostos fatos narrados estariam prescritos. Omite que Valério fracassou em outras tentativas de chantagem. E, como é hábito no jornalismo gângster, publicou calúnias e falsidades sem dar chance de resposta aos ofendidos”, diz a nota.

“O Partido dos Trabalhadores e seus membros ofendidos por mais esta ação criminosa da revista Veja estão tomando, desde hoje, medidas no âmbito da Justiça contra a publicação, seus proprietários, editores e o autor da matéria. O mesmo ocorrerá a todos que reproduzirem a falsidade com intenção de caluniar. Da mesma forma que estamos certos de que a verdadeira Justiça virá para Lula, com a anulação da sentença parcial, injusta e ilegal de Sérgio Moro, temos de acreditar que os crimes cometidos contra a verdade e a dignidade também serão punidos com o rigor da lei”, finaliza.