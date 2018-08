A prefeitura do Rio de Janeiro entregou a Escola Municipal Vereadora Marielle Franco, no Complexo da Maré, zona norte da cidade. Com capacidade para a 720 alunos, a escola homenageia a vereadora na comunidade onde ela nasceu, foi criada e criou vários projetos sociais. Marielle foi assassinada a tiros, em 14 de março, e o crime ainda não foi esclarecido.

