Maria Açaí inaugura loja no Rua da Praia Shopping

A Maria Açaí, com franquia em diversos estados do Brasil, inaugura mais uma unidade em Porto Alegre. Agora os clientes e frequentadores do Rua da Praia Shopping ganham mais uma opção de alimentação.

Considerado o queridinho dos brasileiros, seja na tigela ou no suco, o açaí é refrescante e também serve como uma refeição. Um produto artesanal, gostoso e saudável, esse é o conceito da Maria Açaí, que inicia seu atendimento amanhã (29). Além do próprio Açaí, o cliente poderá combinar o produto com mais de 60 complementos variados, desde frutas, passando pelos derivados do leite e chegando aos chocolates.

