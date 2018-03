“Maria da Penha” protege uma mãe

Na tarde dessa quarta-feira, a Polícia Civil de São Luiz Gonzaga prendeu um homem por descumprimento de medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha. Segundo a delegada Tanea Regina Bratz, o inusitado do caso ficou por conta do perfil da vítima: em vez de namorada, esposa ou companheira (como ocorre em boa parte das ocorrências), os ataques ocorriam contra a mãe do acusado.

