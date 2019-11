Notas Capital Maria Elizabeth Pereira toma posse na Agergs

20 de novembro de 2019

A advogada, técnica tributária e ex-diretora-executiva do Procon-RS Maria Elizabeth Pereira tomou posse como presidente da Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul) para a gestão 2019-2021. Com mais de 30 anos de experiência no segmento, ela é integrante do Conselho Superior da autarquia, representando os consumidores.

