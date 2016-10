Mariah Carey cancela show em Porto Alegre

Depois de suspender a apresentação que faria em Curitiba (PR), Mariah Carey anunciou o cancelamento de todos os shows que realizaria em novembro no Brasil. O motivo dado por ela é “negligência dos promotores” na América do Sul.

A cantora usou o seu perfil no Twitter nesta quarta-feira (26) para contar que também não irá se apresentar em São Paulo e nem em Porto Alegre. Na Capital gaúcha, o show da estrela ocorreria no dia 5 de novembro, no Estádio Beira-Rio. Os shows no Chile e na Argentina também foram cancelados.

“Devastada por meus shows no Chile, na Argentina e no Brasil terem que ser cancelados. Meus fãs merecem mais do que alguns desses produtores têm os tratados”, disse Mariah na rede social.

Mariah ainda usou o Twitter para se declarar para os fãs: “Eu amo meus cordeiros da América do Sul e vou fazer tudo que eu puder para poder ver vocês em 2017 de uma forma mais adequada. Obrigada pela compreensão. Te amo!”, escreveu ela. (AG)

Comentários