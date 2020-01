Celebridades Mariah Carey é a primeira artista a ser número 1 em quatro décadas nos EUA

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

A diva do pop americano Mariah Carey tem uma longa lista de sucessos Foto: Divulgação

A diva do pop americano Mariah Carey tem uma longa lista de sucessos, mas seu clássico natalino a ajudou a entrar para a história como a primeira artista a encabeçar a lista do ranking da Billboard em quatro décadas diferentes.

“Tudo o que quero para o Natal é você” é a canção número um da Billboard Hot 100 para a semana de 4 de janeiro de 2020, baseando em registros de vendas, transmissão em rádio e dados de transmissão. Esta foi sua terceira semana no topo do ranking.

Isso significa que Carey teve uma canção número um no ranking nos anos 1990, 2000, 2010 e 2020. A alegre canção natalina foi lançada pela primeira vez em 1994 e recuperou a fama depois de ser incluída na trilha sonora do filme “Simplesmente amor”, de 2003.

No entanto, acaba de liderar o ranking pela primeira vez no fim de 2019, graças a uma mudança nas regras da Billboard sobre o que se pode incluir na lista das melhores canções.

Carey lançou um novo vídeo, que conta para a inclusão no Hot 100, e lançou a cação como um CD single pela primeira vez. É seu décimo nono sucesso no topo das paradas, segundo a Billboard, que situa a cantora apenas uma canção atrás do recorde geral de 20 canções principais dos Beatles.

