Mariah Carey faz show desastroso na virada do ano e vira o primeiro meme de 2017

Mariah Carey terminou o ano de 2016 sendo um dos assuntos mais comentados na internet. A cantora que se apresentou na festa da virada de ano da Times Square, em Nova York (EUA), sofreu com problemas técnicos durante o show.

Quando começou “Emotions”, Mariah percebeu a falta de sincronia com o playback e se perdeu. A diva do pop deixou claro sua irritação com a produção do evento ao desistir de cantar umas de suas músicas. Diante dessa situação, os internautas não perdoaram e fizeram da cantora o primeiro meme do ano de 2017.

“2017 mal chegou e já trolou Mariah Carey?”, comentou um seguidor no Twitter. “Resolução de ano novo da Mariah: aparecer para fazer passagem de som”, disse outro. (AD)

