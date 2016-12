Mariah Carey posa com Beyoncé e fãs vão à loucura

Mariah Carey jogou por terra qualquer clima de rivalidade com Beyoncé. Após apresentar seu show de Natal, “All I Want For Christmas Is You”, no dia 11 de novembro, nos Estados Unidos, a cantora posou ao lado da Queen B e ainda se declarou: “Eu te amo! Muito obrigada por ter vindo essa noite”.

Os fãs, obviamente, já criaram torcida para um futuro dueto entre as divas.

