Mariah Carey quer 50 milhões de dólares pelo fim do noivado

Mariah Carey e o bilionário James Packer acabaram o noivado, e, para ela, o ex deve pagar (caro) por isso. Além de ter ficado com o anel, que vale 10 milhões de dólares, ela quer 50 milhões de dólares, ou mais. De acordo com o site TMZ, o pedido da cantora teve três motivos. O primeiro seria para compensar gastos que ela teve com o relacionamento dos dois. Ela diz que teve de se mudar de Nova York para Los Angeles, onde mora o empresário, para que ele pudesse ficar perto dos filhos dele.

Além disso, ela também alega que quer o dinheiro por causa de um incidente que teria acontecido em um iate na Grécia – de acordo com Mariah, ele disse algo horrível a uma assistente dela e a cantora ficou traumatizada, o que a levou a cancelar os shows que faria na América do Sul. Por fim, ela diz que ele fez várias “promessas financeiras” a ela.

O fim do noivado dos dois foi noticiado nesta quinta-feira (27). Segundo fontes ouvidas pelo site TMZ, o motivo seria o excesso de exposição no reality show “Mariah’s World”, do canal E!. Packer teria ficado enciumado com um flerte entre a cantora e um dançarino nos bastidores dos shows de Las Vegas – caso documentado pelo programa de TV.

Contudo, a revista australiana “Women’s Day” garante que o magnata dos cassinos, com fortuna avaliada em 3,4 bilhões de dólares, estaria injuriado com as “despesas extravagantes” da diva, que não tem no vocabulário a palavra economizar.

