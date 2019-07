Mariana: 83 famílias afetadas por rompimento de barragem fazem acordo

Um acordo de indenização com a Fundação Renova foi feito por 83 famílias de Mariana, Minas Gerais, que foram atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em 2015. O termo foi homologado nesta quarta-feira (24), no Teatro Municipal do município mineiro. A Fundação Renova representa os interesses da mineradora Samarco, BHP Billiton e Vale.

Os acordos são individuais e específicos para cada família ou representante. Os processos de homologação consideram o ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público de Minas e a decisão dos atingidos para que a realização do cadastro fosse feita pela Assessoria Técnica que dá suporte no processo de reparação.

Tragédia

A tragédia de Mariana ocorreu em novembro de 2015, quando 39 milhões de metros cúbicos de lama vazaram após o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco.

O episódio deixou 19 mortos. Para reparar os danos, foi firmado em maio de 2016 um acordo entre a Samarco, suas acionistas Vale e BHP Billiton, o governo federal e os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo.

