Mariana Rios deixa de seguir Grazi Massafera, atual do seu ex-namorado, no Instagram

Mariana Rios não segue mais Grazi Massafera no Instagram. As duas nunca foram amigas próximas, isso é fato, e, pelo visto, isso será ainda mais difícil de acontecer depois que Grazi começou a namorar o empresário milionário Patrick Bullus, pouquíssimo tempo depois de ele terminar o namoro de dois anos com Mariana. Coincidência ou não, até semana passada, Mariana tinha Grazi entre seus amigos da rede social, mas, ela resolveu deixar de segui-la.

Porém, a rixa entre as musas, pelo visto, é só de uma das partes, já que a mãe de Sofia continua tendo Mariana entre os seus amigos do Instagram.

O romance da loira com Patrick Bullus veio à tona em junho, quando os dois foram flagrados aos beijos num restaurante do Rio, dias após ele terminar com Mariana.

E o namoro segue firme e forte. Grazi já até viajou com o novo eleito para Angra dos Reis, EUA e Europa. Enquanto Mariana segue solteira. (AG)

