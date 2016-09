Mariana Rios nega que foto íntima que circula na web seja dela: “Respeitem”

Desde sexta-feira (16), circula uma imagem íntima de uma mulher na web que foi atribuída a Mariana Rios. Revoltada, a atriz, que será repórter do “The Voice”, usou seu perfil do Instagram neste sábado (17) para fazer um desabafo e negar que a pessoa das cenas seja ela.

“Só para esclarecer: as imagens da pessoa em cenas íntimas que estão circulando na internet com meu nome, NÃO são minhas! Essa menina não sou eu! Aliás, não consigo entender como as pessoas me enxergam nas fotos, não entendo, assim, o cuidado de prestar atenção em detalhes, como a diferença do corpo e traços do rosto! Resolvi me pronunciar a respeito porque não admito passar por este tipo de situação. Sempre fui uma pessoa reservada. Peço que me respeitem!”, afirmou.

