Mariana Ximenes é a atriz do momento no Brasil. Ela diz: “Sempre teve uma menina animadinha dentro de mim”

Mariana Ximenes está no ar, ao mesmo tempo, como protagonista da novela das 19h, “Haja Coração”, e na minissérie “Supermax”, ambas na TV Globo. Como se não bastasse, ela estreia como protagonista do filme “Um Homem Só”, longa que produziu e com o qual ganhou o Kikito como Melhor Atriz no Festival de Gramado. Enfim, o momento é dela. Confira a entrevista.

Tancinha é uma personagem bem infantil. Ela é a mais infantil de “Haja Coração”?

Mariana Ximenes – Acho que sim! Outro dia eu recebi um vídeo muito fofo de uma menina de 4 anos. É impressionante como as crianças adoram. Quando gravo na rua, muita criança vem falar comigo. Meus amigos mandam vídeos de crianças falando Tancinha e algumas nem sabem ainda falar direito… Ela é muito colorida e ainda tem esse jeito desajeitado. Tancinha tem uma pureza no coração que fala direto com as crianças.

Vamos falar de “Um Homem Só”? Acho que o filme é a sua realização total: além de atuar, ganhar um Kikito, você produziu o filme.

Mariana – E tem um set amoroso, sabe? Foi um set com amigos, sabe? Esse set foi com uma das minhas melhores amigas (a roteirista e diretora Claudia Jouvin).

Ela sabe qual é a minha zona de conforto. Eu queria fazer um personagem que as pessoas não me chamariam naturalmente. Eu adoro mudar meu cabelo, mudar minha cara…

Você é sensual?

Mariana – Sou uma mistura de chocolate com pimenta (como a novela que estrelou). Sempre fui feminina, posso dizer que eu gosto do babado.

Quando você descobriu que era bonita?

Mariana – Eu tinha 17 anos quando entrei para a Globo e era rolicinha, sabe? Eu era branquelinha e bem menininha, sabe? Entrei em “Andando nas Nuvens” fazendo uma freirinha, mas depois ela dava uma guinada. Acho que sempre teve uma menina animadinha dentro de mim.

O que você deixaria de fazer em nome do trabalho?

Mariana – Acho que não tenho muitas privações. Sou uma pessoa que trabalha de segunda a sábado. Domingo a gente fica livre para fotos. Acho que eu gosto tanto de trabalhar que me sacio tanto trabalhando, sabe? Mas eu não deixo de me divertir. Dou o meu jeitinho e nas horas vagas eu sou da minha família e dos meus amigos. Sou madrinha de quatro crianças.

Qual é o seu tipo de homem?

Mariana – Meu tipo é o Filippo (namorado italiano). Para mim é necessário ter humor, uma pessoa que tenha graça, sabe? Filippo é assim e como eu, gosta de música, teatro, natureza. Eu amo a natureza, sou uma pessoa que ama mar, cachoeira, fazer trilha, viajar. Filipo é aventureiro como eu.

Para finalizar, o que é que você quer para a sua vida Mariana?

Mariana – Nossa senhora! Estou tentando fugir da palavra felicidade, mas eu acho que eu quero formar minha família também. Quero continuar trabalhando no meu ofício, ter boas oportunidades… Eu amo o que eu faço, Desde pequena eu queria ser atriz e eu quero continuar. Fernanda Montenegro para mim é um excelente exemplo porque eu acho que ela está com 86 anos e ainda trabalhando com personagens diversos! Ela vai a todas as peças de teatro, a todos os jantares… Ela é muito generosa. Acho que a Fernanda é um ser humano extraordinário. Queria ser assim continuar prestigiando os meus amigos, celebrando a minha vida, porém sem perder o meu ofício. (Leo Dias/AD)

