Marido aparta briga da mulher e da amante que foram visitá-lo no hospital; assista ao vídeo

O vídeo inacreditável de um homem imobilizando duas mulheres viralizou nos últimos dias. Nas imagens, os três aparecem no chão de uma enfermaria de hospital e, segundo informações que circulam na internet, trata-se de um marido apartando uma briga entre a mulher e a amante.

As imagens começam com as duas mulheres sendo imobilizadas no chão pelo homem, que está vestido como um paciente do hospital. É possível ouvi-lo perguntando por que uma delas está sendo tão “estúpida”. Quando eles começam a se levantar, dá para ver que mulher vestida de amarelo está agarrada aos cabelos da outra. Ele manda que ela solte as madeixas da rival, mas não adianta.

Só depois de alguns instantes, quando os três já estão de pé, a mulher solta os cabelos da outra. Ela e o homem, então, iniciam uma discussão. De acordo com informações das redes sociais, tudo começou quando a mulher e a amante do paciente se encontraram na hora da visita. (AG)

