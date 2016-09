Marido bilionário processa sua esposa que fugiu de casa

Um empresário italiano decidiu tomar medidas legais contra sua mulher, a Miss Ucrânia 2013, Anna Zaiachkivska, 24 anos, após ter sido abandonado por ela. O casal estava junto há quase dois anos quando, no último mês de julho, a modelo saiu de casa, na Itália, dizendo que iria dar um passeio e nunca mais voltou. Recentemente, por meio de uma rede social, o marido, o bilionário Gianluca Cervara, 54, descobriu que ela estava vivendo em Nova York, nos Estados Unidos.

Novo endereço, novo romance.

Ele alega ainda que a companheira já estaria com outro. Cervara teria chegado a acreditar que a modelo pudesse ter sido sequestrada ou assassinada e, por isso, relatou o desaparecimento da mulher às autoridades. O mistério sobre o paradeiro da jovem acabou há pouco tempo quando ela começou a postar fotos em seu perfil no Instagram, mostrando que tinha ido morar nos Estados Unidos. “Seu marido, em Milão, e seus pais dizem obrigado por você estar em Nova York, no endereço de outro homem”, comentou Cervara, em uma das fotos da companheira.

Rompimento de acordo nupcial.

O italiano, que casou com a jovem no civil em dezembro de 2015, diz que planejava uma cerimônia na igreja em 2016. Ele conta ainda que, ao fugir, ela levou consigo dinheiro e um celular. Agora, ele vai processar a companheira por ter rompido com o acordo nupcial que havia entre eles. O valor da multa não foi divulgado. Procurada por um jornal, a modelo se defendeu, dizendo que fugiu do marido porque ele havia se tornado abusivo. “Ele levantou a mão contra mim. Na primeira vez que ele fez isso, eu fugi para a casa dos meus pais. Eu dei uma segunda chance. Mas, durante uma briga, ele deu um tapa na minha cara. Eu não pude aturar isso”, alegou Anna. (AG)

