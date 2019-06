Marido de deputada federal é morto a tiros no RJ

O marido da deputada federal e cantora gospel Flordelis (PSD-RJ), Anderson do Carmo, de 42 anos, foi assassinado a tiros neste domingo (16). O caso aconteceu em Pendotiba, Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

A Polícia Militar informou a RedeTV! que Anderson foi executado com diversos disparos na madrugada, por volta das 4h. Ainda segundos os oficiais, uma equipe do 12º BPM foi acionada para atender a ocorrência com a informação de uma tentativa de homicídio.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). Ainda nesta manhã, uma perícia foi realizada no local e diligências estão sendo realizadas.

A vítima chegou a ser socorrida pelos familiares e levada ao Hospital Niterói D’Or, em Santa Rosa, mas não resistiu aos ferimentos.

Por meio de sua assessoria, Flordelis se pronunciou em sua página oficial no Facebook. “A família Flordelis, com dor, comunica o falecimento repentino do Pastor Anderson do Carmo, um servo de Jesus Cristo. A Deputada Flordelis, muito abalada, ainda não tem como se pronunciar. Neste momento, apertamos as mãos de Deus e imploramos o conforto Dele!”, diz parte da mensagem.

#ASSESSORIA A família Flordelis, com dor, comunica o falecimento repentino do Pastor Anderson do Carmo, um servo de… Publicado por Flordelis Mk em Domingo, 16 de junho de 2019

