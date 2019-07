Marido de Ana Hickmann fala de sexo: “Depois de 21 anos, tem que inventar”

Ana Hickmann e o marido, Alexandre Correa, brincaram de “Ele ou Ela” em um vídeo no canal no YouTube da apresentadora. O empresário confessou ser mais vaidoso do que a mulher. “Eu me tornei vaidoso. Tinha um casal que era muito feliz, mas o macho da casa, por alguma razão etílica, foi ficando um monstro. E ele era zoado compulsivamente. Até que um dia tirou o álcool da sua vida e começou a se cuidar”, disse ele, referindo-se a si mesmo.

Ana assumiu que é a mais esquecida e o marido a entregou. “Essa ‘mina’ largou uma vez uma bolsa com 20 mil dólares, dois passaportes, lotado de visto de trabalho, no canto de uma sala e foi embora”, lembrou Alexandre.

Ana entregou que o marido é o mais romântico. “Ele fala ‘preguiça’, mas é o que mais faz surpresa, mais planeja as coisas”, afirmou ela. “Depois de 21 anos [eles estão juntos desde 1998], se não mudar a posição na cama e não fizer umas coisinhas diferentes… Tem que inventar”, justificou ele, sendo interrompido por ela: “O Shrek baixa aqui na hora de gravar, mas quando desliga a câmera é outra história”

Na hora de saber “quem dorme mais”, Ana ganhou. “A Ana dormia para não comer. Era complicado”, disse Alexandre. “Usava essa técnica na época de modelo. Fazia uma coisa para não pensar na outra”, recordou ela.

Juliana Paes

Juliana Paes acabou de subir no altar como Maria da Paz em “A Dona Do Pedaço”, da TV Globo, mas, na vida real, é casada há mais de 10 anos com o empresário Carlos Eduardo Baptista. Segundo ela, o vida sexual do casal só melhorou com o passar dos anos. “Depois de tanto tempo, é tudo tão intenso e, ao mesmo tempo, simples. É um momento de repor as energias. É bem mais gostoso hoje do que no começo. Não tem um lugar que eu possa ser mais eu”, justificou a atriz.

A protagonista da trama das nove, apoiada pela família quando precisa se ausentar por motivos de trabalho, ainda contou algumas regras que estabeleceu com o empresário para evitar o desgaste do relacionamento.

“Minha vida conjugal não é perfeita. Temos arranca-rabos, mas existe respeito. Não brigamos na frente das crianças e não armamos barraco em público. Dessa forma, a gente não se expõe”. Nos dias de folga, Juliana adora curtir uma praia com a família e constantemente fotografada em tais momentos. “Gostamos de tomar uma cervejinha, ficar olhando as crianças brincarem e sentindo a brisa do mar. É nesses momentos que trocamos ideias sobre os meninos. A praia é como se fosse a sala da nossa casa”, disse.

