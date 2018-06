A Justiça do Rio Grande do Sul concedeu liberdade provisória ao marido da contadora Sandra Trentin, desaparecida desde 30 de janeiro na cidade de Palmeira das Missões. A decisão levou em conta o argumento da defesa de que não há provas de envolvimento do réu na suposta morte e ocultação de cadáver de Sandra.

