Marido de Luana Piovani coloca foto dela lavando a louça e é criticado na internet

Luana Piovani e Pedro Scooby voltaram às boas no casamento e também continuam superafiados. Após uma nova lua de mel por Nova York, nos EUA, depois de passarem quase três meses separados, o casal voltou a expor a felicidade no Instagram compartilhando momentos de intimidade. O surfista publicou uma foto da atriz na cozinha, usando uma camisa e um avental. Um seguidor, no entanto, logo tratou de criticar a superexposição do casal.

“De novo vai começar a expor a mulher? Meu Deus do céu, faz assim não, cara. Ela te deu outra chance, valoriza pelo menos”, postou o internauta.

