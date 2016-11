Marido de Maju lembra boatos que a apontavam como affair de William Bonner

Maria Julia Coutinho lançou nesta terça-feira (22) seu livro, “Entrando no Clima”, na Livraria da Travessa, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Durante o evento, o marido da jornalista, Agostinho Paulo de Moura, lembrou os boatos que cercaram a mulher após o anúncio da separação de William Bonner e Fátima Bernardes.

“Não sinto ciúme dela. Já imaginei que fossem apontar a Maju como pivô da separação do Bonner. Assim que eles anunciaram, nós conversamos sobre o assunto”, contou sobre a garota do tempo no “Jornal Nacional”, a quem não poupou elogios durante depoimento recente no “Mais Você”.

Segundo Agostinho, que apoiou Maju após os ataques racistas sofridos pela jornalista nas redes sociais no ano passado, tais especulações não mudaram o cotidiano do casal. “As pessoas imaginam demais. Não nos preocupamos com esse tipo de coisa. Não nos afeta”, garantiu.

