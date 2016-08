Marido é preso suspeito de esquartejar a mulher

Um homem de 40 anos foi preso suspeito de ter matado a própria mulher, de 38. Segundo a polícia, o corpo da vítima foi encontrado em estado de decomposição, sem os braços. Pelo histórico violento – tinha mandado de prisão em aberto por outro crime – e por não ter comunicado o fato do desaparecimento da mulher, ele é o principal suspeito do crime.

A polícia encontrou na casa do homem toalhas e uma camiseta com manchas de sangue, além de uma mangueira de chuveiro com vestígios de sangue. De acordo com o delegado do caso, o suspeito nega a autoria. A motivação do assassinato não foi esclarecida. O caso aconteceu em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina.

