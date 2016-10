Marido esfaqueia a mulher após ela ser convidada para dançar

Uma mulher ficou ferida após ser esfaqueada pelo próprio marido. De acordo com a PM (Polícia Militar), a vítima, de 19 anos, estava em uma festa com o esposo dela quando outro homem a chamou para dançar.

Ainda segundo a PM, a mulher não aceitou o convite e mesmo assim o esposo a agrediu com uma cabeçada. Ele saiu do local, mas voltou em seguida com uma faca e a atingiu com duas facadas; no antebraço e no peito.

O autor das facadas fugiu após o crime.

O caso ocorreu, na noite de sábado (15), em Teófilo Otoni (MG). (AG)

