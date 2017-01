Marido mata mulher, retira os órgãos e queima o corpo após briga

Um homem foi preso após assassinar a mulher dele a facadas em um assentamento localizado a 175 quilômetros da zona urbana de Paranatinga, no Mato Grosso. Depois de matar Eniria de Souza Amorim, 46 anos, segundo a Polícia Civil, o suspeito Joilton Caetano da Fonseca, 44, tentou esquartejá-la.

Ele retirou os órgãos dela e depois ateou fogo no corpo. Após ser preso, Joilton declarou em depoimento à polícia que estava com raiva da mulher no momento do crime. Na delegacia, ele demonstrou frieza em relação à morte. À polícia, ele contou ter dado a primeira facada durante uma discussão com a mulher após ela arrumar as malas e ameaçar deixar a casa do casal.

A Polícia Civil de Paranatinga tomou conhecimento do crime por meio de uma denúncia do próprio pai do suspeito. Um vizinho do casal ligou para o pai de Joilton e informou sobre o assassinato. Quando a polícia e a equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnic chegaram ao local, o corpo da mulher ainda estava em chamas no quintal da casa.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Marido deve responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. (AG)

