Marido resolve se vingar e coloca sua esposa à venda na internet

Um homem de 33 anos decidiu se vingar da mulher de forma inusitada. O motivo? Ele teria ficado doente e ela não teria cuidado dele com muito empenho.

Simon O’Kane afirma ter chegado de um dia de trabalho muito cansado, se sentindo mal. Ao reclamar para a sua esposa, Leandra, ele não recebeu muita atenção. “Contei a ela como me sentia e ela apenas lamentou por mim, nada mais. Então, pensei, vou colocá-la à venda”, contou.

O’Kane inseriu Leandra em uma lista de itens do eBay, maior site de compras e leilões on-line do mundo. Anunciada para leilão como “esposa usada”, o perfil de Leandra ainda contava com lista de prós e contras: “carroçaria decente”; “frequentemente faz barulhos que não podem ser silenciados, a não ser que peças sejam trocadas”.

Por sua vez, Leandra conta que só descobriu que estava à venda por conta de piadas dos amigos do trabalho: “Fiquei furiosa, queria matá-lo. Estavam rindo muito de mim. Além de me botar à venda, ele ainda usou uma foto péssima!”. Leandra confessa ter ficado surpresa com o alto valor a que chegou seu anúncio de leilão, 285 mil dólares. O eBay removeu o anúncio, por não permitir a venda de seres humanos no site.

O’Kane conta que recebeu algumas mensagens mais “pervertidas”, mas, no fim das contas, o casal que mora do condado de Yorkshire, na Inglaterra, acabou se divertindo com as ofertas. “Adoramos o cara que queria que eu a trocasse por um camelo”, relembra o rapaz, que confessa ter a sorte de ser casado com uma mulher que aceita todos os tipos de “brincadeiras”. (AG)

