Marido surpreende a esposa ao contar que ela está grávida

Geralmente os homens são surpreendidos com a notícia de que serão pais. Esse padrão, no entanto, se inverteu com Tim, 25 anos, e Rachel Brummel, 26: dessa vez, ele fez uma surpresa e contou para a mulher que ela está grávida.

Pai de três crianças, Tim decidiu submeter-se a uma vasectomia, em dezembro de 2015. O que ele não sabia, no entanto, é que o procedimento não havia dado certo. Mas, durante esse tempo, o homem notou que a esposa estava agindo de um jeito estranho. “Ela estava cansada e com mais fome do que o normal”, conta.

Tim, que mora Geórgia (EUA), fez exames que confirmaram que a vasectomia realmente não havia sido bem-sucedida e então colocou um plano em ação: fazer ele mesmo um teste de gravidez (colhendo o xixi da esposa após desativar a descarga do vaso sanitário) e mostrar o resultado para surpreendê-la.

Ao encontrar o teste, a mulher diz estar chocada e chega até a duvidar, achando tratar-se de uma alguma brincadeira. Em seguida, ao perceber que é real o resultado, ela fica empolgada e os dois contam aos filhos, Jackson, 4, Sawyer, 3, e Wyatt, 1, que eles terão outro irmãozinho.

