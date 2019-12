Últimas Marido tatua foto da esposa roncando

30 de dezembro de 2019

Uma tatuagem em homenagem à pessoa amada sempre é uma prova de amor, certo?! Depende do ponto de vista. O inglês James McGraw, de 40 anos, eternizou em sua coxa direita uma imagem dele e de sua esposa, Kelly, de 37 anos, em um avião. O único problema é que ela estava roncando.

Conhecidos por serem “zoeiros”, não é a primeira peça do casal que vive em Portsmouth, cidade portuária da região sul da Inglaterra. “Nós estamos fazendo brincadeiras um com o outro há 24 anos”, afirmou o homem ao jornal The Sun. A tatuagem seria uma resposta a um corte de cabelo horroroso que ela teria dado para ele.

Kelly não ficou muito lisonjeada com o feito do marido. Ela disse que odeia aquela foto e que está horrível na imagem, ainda sem acreditar no que o amado havia feito.

