Marie Fredriksson, vocalista do Roxette, morreu na manhã desta terça-feira (10), aos 61 anos. Segundo um comunicado oficial, a cantora faleceu “após 17 anos de uma longa batalha contra o câncer”.

Per Gessle, integrante do Roxette, lamentou a morte de Marie em uma mensagem nas redes sociais. “Não há tanto tempo atrás, passávamos dias e noites em meu pequeno apartamento compartilhando sonhos impossíveis. Estou honrado em ter compartilhado seu talento e generosidade. As coisas nunca mais serão as mesmas”, lamentou o cantor.

Marie nasceu em 30 de maio de 1958, na Suécia, e iniciou sua carreira musical quando se tornou amiga de seu então futuro companheiro no Roxette, Per Gessle.

Em 1984, ela iniciou carreira solo e, dois anos depois, se uniu a Per para a formação do Roxette. Ao longo dos anos, a dupla estourou hits como “Listen To Your Heart”, “It Must Have Been Love”, “Joyride”, “Dressed For Success”, “How Do You Do!”, “Sleeping In My Car”, ‘Dangerous”, “Fading Like A Flower” e muitos outros.

Marie era casada com Mikael Bolyos e tinha dois filhos, Josefin e Oscar.