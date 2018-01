A atriz Marieta Severo negou a autoria de um texto desejando que Lula tome a “cana que sempre quis”

A atriz Marieta Severo estuda processar o autor de um texto falso atribuído a ela, no qual são descritas diversas críticas ao ex-presidente Lula. Nele, é possível ver trechos a exemplo de: “Afinal você vai em cana! E cana é tudo o que você sempre quis!”

De acordo com informações da coluna de Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo, a atriz acionou seus advogados para descobrir o IP de quem inventou o boato. Marieta está no ar na novela O Outro Lado do Paraíso como a vilã Sophia.

O texto, inclusive, refere-se ao político como “Luís”, quando na verdade a grafia correta seria Luiz.

Veja na íntegra o texto falsamente atribuído à Marieta:

“Você errou, Luís…

Errou na mão, errou na dose, errou no tempo, errou na história…

Contra todo e qualquer argumento, Luís, você teve a oportunidade histórica de fazer diferente…

Mas escolheu fazer igual, escolheu piorar o que sempre criticou…

Esqueceu suas raízes, suas origens humildes e se aliou aos poderosos de plantão…

Esqueceu os seus amigos antigos e olhando apenas pra o próprio umbigo, Luís, abraçou a traição…

Você errou Luís…

Errou feio…

Errou no mensalão, errou no petrolão, errou ao escolher e defender Dilma e ao andar na contra-mão…

Errou ao deixar seu filho ser o “fenômeno” executivo de plantão…

Errou ao deixar o poder e a glória lhe subir a cabeça…

Errou mais ainda ao deixar que o dinheiro e a fama congelassem seu coração…

Errou em Santo André, no São Francisco, no Rio de Janeiro, em Atibaia, em Guarujá, em todo o país…

Errou na presunção de não ter ninguém à altura de sua luz…

Errou quando se equiparou em honestidade a Jesus…

Errou de forma tropega e infeliz…

Você errou muito Luís…

Errou quando transferiu a culpa pra gente que não podia mais se defender…

Celso Daniel, Marisa Letícia, acusados depois de morrer…

Errou quando disse que nada sabia, quando cinicamente mentia, insistia em não se envolver…

Errou quando foi incapaz de reconhecer um erro sequer, seu ou de seu partido…

Dos genuínos dólares na cueca às reformas e imóveis dos quais “nunca tinha ouvido”…

Como você errou Luís…

Errou ao perder um dedo, ao fazer segredo de sua voraz ambição!

Errou ao se achar “o cara”, errou na auto-vitimização!

Errou ao elogiar Chaves, Evo, Maduro, errou na manipulação…

Errou com os companheiros Dirceu, Palocci, Delcídio, Vaccari, Vargas, deixando todo mundo na mão…

E na prisão!

É Luís…

De tanto que errou, você tanto fez, que agora é a bola da vez…

Na marola do mar de lama em que se transformou o seu tempo no poder, não tinha mais como se esconder…

E embora o fanatismo de uns, o ego de outros e o interesse de tantos ainda tentem lhe absolver, mais do que uma pena, você é digno de pena, Luís…

Todos que lhe conhecem sabem muito bem que seu maior crime foi um assassinato!

Foi você, Luís, e só você que matou o Lula…

E ao matar o Lula você aniquilou a mais bonita militância política que um partido já teve neste país…

Uma militância legítima, espontânea, verdadeira…

Não a que você conseguiu transformar em gente paga, com pão e mortadela…

Você errou Luís…

E já passou da hora de pagar as contas por seus erros…

Quem sabe, em sua arrogância insana, você até se sinta feliz…

Afinal você vai em cana! E cana é tudo o que você sempre quis!”.

