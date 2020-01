Celebridades Marília Mendonça critica cobrança por casamento: “Vocês estão em que época?”

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Marília Mendonça é questionada frequentemente sobre planos de casamento com Murilo Huff. Foto: Reprodução/Instagram Marília Mendonça é questionada frequentemente sobre planos de casamento com Murilo Huff. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Marília Mendonça usou o Twitter no domingo (26) para rebater internautas que a questionam frequentemente sobre planos de casamento com Murilo Huff. Os dois são pais de Leo, que nasceu em dezembro do ano passado. “Mó galera perguntando quando é o casamento… é porque tivemos um filho, gente? Vocês estão em que época?”, questionou.

Em seguida, destacou que classificar o relacionamento não é o mais importante. “Casamento é coisa séria e muito bem planejada. Não é só o tamanho do amor que determina a data, não pessoal! Fato 1 diagnosticado em alguns comentários: vocês não confiam no caráter de uma pessoa ou em um relacionamento sem uma nomenclatura… tô certa?”, acrescentou.

Por fim, mandou um recado caprichado aos que a criticam por não oficializar a união com o companheiro. “Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos; não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia.

A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. 2 Tessalonicenses 3:11-12. Está na bíblia, pessoal”, concluiu.

Marília Mendonça e Murilo Huff estão juntos há quase três anos, mas o relacionamento tornou-se público apenas em maio do ano passado, pouco antes de anunciar a gravidez.

