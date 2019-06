A rainha da sofrência está com tudo! Marília Mendonça, 23, tentou guardar segredo por um tempo, mas não obteve muito sucesso – ao contrário do que acontece no mundo da música. Grávida de cinco semanas de seu namorado, o compositor Murilo Huff, a cantora contou que a gravidez foi um “leve vacilo”, mas que se soubesse da felicidade que sentiria, poderia ter “vacilado” antes.

