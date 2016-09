Marina Ruy Barbosa dá dica sobre casamento com Xande Negrão: “Ao ar livre”

Noiva de Xande Negrão após um pedido de casamento pra lá de romântico na Tailândia, Marina Ruy Barbosa já vem pensando em como vai ser a cerimônia, e deu algumas dicas do que os fãs podem esperar.

“Quando eu era mais nova, queria casar igreja, à noite. Hoje em dia, penso numa cerimônia ao ar livre, acho que vai ser por aí. Mas não comecei a pensar em vestido”, disse ela, que já tem uma ideia de penteado. “Penso em usar o cabelo solto, acho que tem tudo a ver com um casamento durante o dia, no campo.

Marina Ruy Barbosa, que precisou cortar o cabelo para a série “Justiça”, disse ainda que vai deixar os fios crescerem, mas não confirmou se o casamento com Xande Negrão acontecerá em 2017. “Se for ano que vem, o cabelo vai estar maior porque agora vou deixar crescer”, afirmou ela. “Não vai ser esse ano, vamos esperar mais um pouquinho”.

A atriz revelou ainda um dos motivos que fez com que ela se encantasse por Xande Negrão. “Eu sou fã de sertanejo, e quando eu o conheci, ele falou que gostava também e começamos a escutar música junto. Aí me apaixonei”. O primeiro encontro entre eles aconteceu no réveillon deste ano, em Fernando de Noronha.

Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão ficaram noivos em julho, e a atriz surpreendeu ao revelar a novidade no Instagram. O pedido foi feito por ele à luz de velas numa praia paradisíaca, durante a viagem romântica que o casal está fazendo pela Tailândia. E não bastasse a surpresa, Xandinho ainda se declarou para a atriz nas redes sociais e a presenteou com um anel. (AG)

