Marina Ruy Barbosa descarta usar silicone nos seios: “Meu corpo se transformou”

Marina Ruy Barbosa chama atenção por vestir looks estilosos. Referência quando o assunto é moda, a atriz gosta de ousar nas produções seja com um roupa decotada ou vestido que valorize seu corpo. As transformação do corpo da artista, que começou na TV aos 9 anos, é assunto o público e fez surgir rumores de que ela teria colocado silicone nos seios.

A noiva de Xandinho Negrão descarta o uso da prótese e brinca. “Não tenho silicone, são naturais. Não sei de onde tiraram isso. Cresci e meu corpo se transformou. Quando vejo algumas fotos mais antigas, também percebo a diferença, mas são meus mesmo. Se tivesse colocado, falaria”, afirma ela.

O corpo, aliás, ficou bastante em evidência com as cenas de nudez na série “Justiça “. “É a primeira vez em que apareço nua. Foi tranquilo. Meu corpo estava a serviço do meu trabalho, contando a história da Isabela. Foi mostrado o que todo mundo tem: bumbum, perna, barriga… não é novidade”.

Atriz se inspira no casamento das amigas

Pedida em casamento durante viagem à Tailândia, Marina Ruy Barbosa se sente mais madura no relacionamento e diz que sonha com uma cerimônia ao ar livre. “Ainda não comecei a pensar no vestido [de noiva]. Quando eu era mais nova eu pensava em um casamento na igreja e de noite, hoje em dia já imagino uma coisa mais ao ar livre”, explicou.

E é no casamento de amigas que ela também busca inspiração. “Ainda não parei para organizar. Mas, agora, quando vou aos casamentos das amigas, já fico reparando nas coisas para ver o que gosto e o que não gosto tanto. São tantas possibilidades. Acho que vai ser durante o dia, mas posso mudar de ideia. A prova de doce que deve ser uma delícia de fazer”, afirma.

