Marina Ruy Barbosa diz que seu marido não é machista e faz tarefas domésticas melhor que ela

Casada há um ano e meio, Marina Ruy Barbosa, 23 anos, revelou não ser ainda uma expert nas tarefas domésticas. Mas isto não é problema, já que o marido, Xande Negrão, 33 anos, não deixa a desejar. Segundo ela, o piloto tem intimidade com a rotina doméstica e toma conta de tudo.

“Ele é melhor do que eu. Eu sou muito desorganizada e ele é super organizado. Ele é um pouco mais velho do que eu e já morou sozinho, e eu acabei saindo de casa para casar, então estou aprendendo tudo agora, na prática”, justifica a atriz, em entrevista à Folha no lançamento da campanha Dia dos Namorados da Valisére, marca de lingerie da qual é embaixadora.

“Ainda estou aprendendo a lidar com as responsabilidades da casa, a ter que me preocupar com a roupa suja, com a louça, com a comida, com a dispensa. Ele sabe se virar muito melhor do que eu na cozinha, por exemplo. A gente vai crescendo juntos, é gostoso”, conta.

Com sorrisos ao falar do marido, a atriz contou que está preparando algo especial para surpreendê-lo no dia dos namorados, próximo dia 12 de junho. Também segundo ela, o piloto não tem comportamento machista nem ciumento.

“A gente vive numa sociedade mega machista, ele poderia ter atitudes machistas comigo em determinadas situações, ou até reclamar de eu estar fotografando de lingerie, mas ele entende, ele sabe que é meu trabalho, que eu gosto de ser independente e conquistar as coisas com meu esforço. Ele me admira e me incentiva”, completa.