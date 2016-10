Marina Ruy Barbosa é eleita a mulher mais sexy do mundo por revista

As belas praias de Arraial do Cabo serviram de cenário para o ensaio mais sensual da carreira de Marina Ruy Barbosa. Foi lá que a atriz de 21 anos posou, justificando o título de mulher mais sexy do mundo. Marina foi a eleita na tradicional disputa promovida pela “VIP”, e estará na capa da próxima edição da revista, assumindo o posto que já foi de Anitta, no ano passado, e de Bruna Marquezine, em 2014.

A atriz concorria com beldades nacionais, como Juliana Paes e Paolla Oliveira, e até internacionais. Mas não foi fácil tê-la nas páginas da revista. Foi preciso muito esforço da equipe da publicação para convencer Marina a protagonizar o ensaio. (AG)

