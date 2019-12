Celebridades Marina Ruy Barbosa fala sobre signo

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Atriz revelou o fato ao responder perguntas dos fãs no Instagram Foto: Reprodução/Instagram (Foto: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa) Foto: Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa convidou os fãs para enviarem perguntas a ela na manhã desta segunda-feira (09). Um dos questionamentos foi sobre a característica que ela menos gosta como canceriana – Marina faz aniversário no dia 30 de junho, é do signo de Câncer.

“Eu sou canceriana raiz. Ao mesmo tempo que admiro minha sensibilidade [e para o trabalho é ótimo! Me torna mais disponível para atuar], mas às vezes me incomodo com ela, porque sou muito intensa nesse sentido, então se alguma coisa me magoa ou me machuca eu sofro muito”, confessou a atriz.

Além disso, a atriz respondeu à outras perguntas, afirmando que sente saudade de sua infância – acompanhando a resposta com uma foto em que aparece ao lado de Fernanda Montenegro, nas gravações de Belíssima, em 2004, quando tinha 9 anos.

Marina também disse que, aos 24 anos, tem “milhares de sonhos” para alcançar. “Estou no ‘começo’ da carreira. Ainda tenho – muitos – personagens que tenho desejo de fazer”, disse. Com o final do ano se aproximando, a atriz contou para os seguidores que irá passar a virada na praia. “Com meus melhores amigos. E tomando muito banho de mar”.

