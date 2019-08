Marina Ruy Barbosa lança joias em festa em São Paulo

Marina Ruy Barbosa recebeu um time de famosas ao lançar a coleção de joias “Night Choices”, em parceria com a Vivara, no Bar de Cima, no Jardins, em São Paulo, na última quinta-feira (22).

A bordo de um look total black e chamando atenção pelo minivestido com decote curioso, a atriz dançou, “atacou” de DJ e também comentou sobre sua paixão por acessórios pela festa: “Eu sou bem equilibrada na hora de gastar. Mas joia é algo que não tenho tanta dó porque sei que é algo eterno, vai passar para minhas filhas, é um bom investimento”. Casada com o piloto Xandinho Negrão, com quem está desde 2016, a ruiva contou também que a joia mais significativa para ela é a da união com o marido: “Minha aliança de casamento”.

Ao chegar pelo local, a estrela do evento foi tietada e posou abraçadinha com Agatha Moreira. “Hoje pude prestigiar a linda Marina Ruy Barbosa no lançamento da sua coleção e as peças são incríveis e a noite foi divertidíssima”, disse a artista, destaque no horário nobre da TV Globo como a vilã Josiane na novela “A Dona do Pedaço”.

Acreditando no poder da moda para elevar a autoestima, a carioca escolheu para a ocasião um terninho preto e styling com cabelo curtinho alinhado. Ainda presentes estavam nomes como Helena Bordon, Jade Picon e Luma Costa. No mesmo dia, a melhor amiga e comadre ganhou comentário inusitado da ruiva em foto sua de biquíni em viagem à Europa.

Dona de looks inspiradores e sempre apostando nas tendências do momento, Marina Ruy Barbosa admitiu à revista “Vogue” que gosta de pechinchar. ” Eu amo brechó, sou apaixonada por peças vintage. Essa ideia de usar o que está na passarela é legal, mas moda não se resume a isso. Sempre digo para as pessoas buscarem coisas legais em lojas de fast shop e brechó. Para mim, o bacana é misturar tudo e colocar no seu estilo. Essa bolsa que estou usando, inclusive, comprei num brechó em Paris”, entregou.

Mãe da global, a stylist Gioconda Ruy Barbosa deixou esse tipo de costume como uma espécie de “herança” para a filha, já que organiza regularmente um brechó de sucesso. “Mas sempre peço para ela separar coisas para mim previamente. Alguns benefícios tenho de ter, né? Já comprei duas bolsinhas da Fendi, sendo que uma delas, branca, pertencia à Lethicia Bronstein. O legal é que a peça passa de amiga para a amiga. Essa bolsa, agora, ganhou uma nova história comigo”, contou.

