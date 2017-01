Marina Ruy Barbosa posa com cachorro de raça e responde crítica: “Mais amor”

O que era pra ser uma foto de um domingo (15) tranquilo acabou virando uma polêmica no Instagram de Marina Ruy Barbosa. A bordo de um vestido com fendas e decote, a noiva de Xandinho Negrão, com quem comemorou um ano de relacionamento, publicou uma foto fazendo carinho em um cachorro da raça beagle. Pouco tempo depois o perfil de uma ONG de proteção ao animal comentou: “Preconceito total! Que tal fotografar com animais sem raça definida? Imagens como esta incentivam um comércio estúpido e cruel dos animais de raça!”.

Marina, que recentemente posou segurando um de seus gatos, rebateu: “Preconceito é você vir até o meu perfil pra fazer esse comentário. Tenho 4 gatos, adotados, que resgatei na rua. Já passaram mais de 300 gatos na minha casa, que eu resgato, cuido até achar um lar definitivo pra eles. Agora não posso tirar uma foto com o cachorro do meu amigo, que estou incentivando comércio de animais? Menos rancor e mais amor pra você!”, desabafou.

