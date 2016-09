Marina Ruy Barbosa posa com noivo, Xande Negrão, em casamento de amigos

Marina Ruy Barbosa posou para fotos ao lado do noivo, Xandinho Negrão, com quem pretende se casar em uma cerimônia ao ar livre. Neste domingo (4), a atriz, que levou os fãs à loucura com cenas de sexo em “Justiça”, mostrou em seu perfil no Instagram o vestido longo da grife Printing e o anel Dani Rigon usado para ir a uma festa de casamento de amigos na Praia da Feiticeira, Ilhabela, localizada no litoral norte do estado de São Paulo.

Na rede social, a ruiva ganhou elogios de seus seguidores, que a chamaram de “Maravilhosa”, “Princesa”, “Deusa” e “Elegante”. O look também fez sucesso entre as admiradoras da atriz. “Vestido maravilhoso”, comentou uma. “Olha esse vestido”, disse outra. “Perfeição em vestido. A dona dele também”, destacou uma terceira.

Em recente entrevista, Marina contou que música sertaneja, da qual é fã assumida, a aproximou de Xande. “Uma das coisas que eu achei mais incrível quando eu conheci o Xande, a gente conversando e tal e ele me falou que gostava de sertanejo. Eu falei: ‘O que, você também gosta?’. A gente começou a escutar músicas juntos e tal e aí apaixonei”.

