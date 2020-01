Celebridades Marina Ruy Barbosa rebate seguidor que a acusou de bulimia

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

"Eu amo comer. É uma das coisas que mais gosto de fazer", disse Marina Foto: Divulgação "Eu amo comer. É uma das coisas que mais gosto de fazer", disse Marina (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Marina Ruy Barbosa publicou uma série de fotos no Instagram para mostrar seus dias de lazer aos fãs. Uma delas, mostra a atriz, que é casada com Alexandre Negrão, comendo uma pizza. Entre os comentários, um internauta disse que Marina vomitou o alimentou após comê-lo.

“Vomitou essa pizza toda pra não engordar”, disse o perfil. “Claro que não. Eu amo comer. É uma das coisas que mais gosto de fazer, comer! Por isso no dia a dia tenho uma alimentação balanceada e pratico exercícios físicos, para no fim de semana e viagens poder comer sem preocupações! Depois corro atrás! Temos que viver e ter equilíbrio! Saúde sempre!”, escreveu ela.

O comentário foi apontado como alerta sobre a bulimia nervosa, já que vomitar a comida para não ganhar peso é um sintoma do distúrbio alimentar. Fãs lamentaram o comentário do internauta. “Que triste seu comentário. Tenho bulimia faz dez anos e as pessoas que vomitam não fazem porque querem”, escreveu uma usuária. “É sofrida a vida de uma pessoa com anorexia e bulimia”, completou outro. “Que comentário absurdo”, disse uma fã.

