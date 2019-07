Marina Ruy Barbosa tem seu Instagram invadido duas vezes em menos de 24h

A atriz Marina Ruy Barbosa teve sua conta no Instagram invadida duas vezes em menos de 24 horas nesta semana. Na madrugada desta terça-feira (16) entraram pela segunda vez na conta da artista. Os hackers fizeram a mesma coisa que da primeira vez, publicando anúncios no feed e nos stories. As fotos antigas do feed continuaram em sua rede social, mas os comentários de seguidores foram bloqueados.

Os invasores publicaram na conta promessas de doações de iPhones, notebooks, relógios e até carros. Mas tudo isso não passa de um golpe. Quando o link é acessado, o internauta é infectado com um vírus. Depois de recuperar a conta, Marina se pronunciou em seu perfil.

“Levei um susto após sair tarde do trabalho tarde ontem e descobrir que tinham acessado minha conta aqui do Instagram e mudado todas as senhas. Sim, fui hackeada. Mas agora já está tudo bem”, contou a atriz.

“A minha conta foi restabelecida, recuperei minha senha e tudo voltou ao normal. Peço desculpas a quem caiu nessa armadilha maldoso e acessou aos links, deixo aqui meu obrigada a todos que me ajudaram”, concluiu Marina.

Além disso, Marina gravou vídeos nos stories para falar sobre o ocorrido e alertar os seguidores sobre links compartilhados. “Isso só serve para tomar mais cuidado, todo mundo. Não cliquem em qualquer link que qualquer um coloca. Pensa antes de clicar, toma cuidado, não coloca seus dados pessoais em qualquer site. Cuidado também com tudo que você compartilha no celular, com onde vocês guardam suas senhas também”, afirmou a atriz.

