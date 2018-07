Excepcionalmente na próxima sexta-feira (27), a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) recebe a presidenciável e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A pré-candidata, que também foi senadora pelo Acre, vem ao Estado para debater a situação política do Brasil, o desenvolvimento econômico sustentável e também as eleições.

A Federasul fica no Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre.

