Marina Silva é a presidenciável com maior número de postagens patrocinadas nas redes sociais

No primeiro dia de divulgação do Facebook sobre quais políticos usam posts patrocinados na internet, a pré-candidata Marina Silva (Rede) liderou ontem os conteúdos pagos por presidenciáveis.

A ex-ministra do Meio Ambiente tem seis publicações, seguida por Alvaro Dias (Podemos) e Geraldo Alckmin (PSDB), com quatro cada. Rodrigo Maia (DEM) e João Amôedo (Novo) estavam com três posts pagos até 20h. Em sentido oposto, Jair Bolsonaro (PSL) e Ciro Gomes (PDT) ainda não tinham patrocínio em suas páginas.

Desde ontem, já é possível identificar que tipo de postagem os políticos estão patrocinando em suas páginas oficiais. O Facebook liberou o botão “informações e anúncios” no canto esquerdo dos perfis para que qualquer usuário possa verificar qual conteúdo está com publicidade ativa.

Na ferramenta liberada pelo Facebook, só é possível verificar o “anúncio” que está ativo. O usuário ainda não consegue ver todo o histórico de patrocínio, esse recurso vai ser liberado mais adiante. Além disso, agora também é possível saber em que data as páginas foram criadas e quando tiveram alteração nos nomes.

“A partir de agora, você pode ver os anúncios que uma página está veiculando no Facebook, Instagram, Messenger e no programa para parceiros, mesmo se os anúncios não aparecerem no seu Feed de Notícias”, afirma o Facebook, em nota. “Você poderá reportar algo suspeito clicando em ‘Denunciar anúncio’”, completa a nota.

Em geral, os pré-candidatos patrocinaram vídeos ou fotos sobre suas trajetórias pessoais e políticas, em uma espécie de apresentação ao público. Além disso, eles pagaram posts para divulgar presença em eventos.

Marina Silva, por exemplo, patrocinou postagens, entre as quais um vídeo que a apresenta como “uma mulher, negra e professora”. O vídeo chegou a mais de 180 mil visualizações. A pré-candidata também publicou para comemorar os resultados da pesquisa eleitoral divulgada ontem e criticou um projeto de lei que flexibiliza o uso de agrotóxicos no país.

Dentre os seus posts patrocinados, ainda, há um de elogios à Operação Lava-Jato e outro em alusão ao dia do Orgulho LGBT, no qual ela diz que “aprendeu a respeitar a diversidade na prática, não em teoria”.

Alckmin fez três postagens pagas voltadas para uma reunião realizada nessa sexta-feira para auxiliar a construção de seu programa de governoe. Além disso, também fez um post para marcar o dia do Orgulho LGBT.

Alvaro Dias e João Amôedo fizeram postagens para divulgar aspectos de suas trajetórias pessoais e políticas, além de entrevistas. Manuela D’Ávila (PCdoB) e Guilherme Boulos (PSOL) pagaram por posts de eventos que vão participar nos próximos dias.

Novidades

A publicidade nas redes sociais é uma das novidades da eleição de 2018. O que ficou estabelecido em lei é que os anúncios pagos só poderão ser veiculados nas páginas oficiais de candidatos, partidos e coligações. Até o momento, o TSE não considerou nenhuma irregularidade no patrocínio de conteúdos que não façam pedido direto de voto.

Na quinta-feira, em São Paulo, representantes dos pré-candidatos de centro sentaram para debater a possibilidade de união nas eleições de outubro. Em evento organizado pelo grupo Roda Democrática, integrantes do Podemos, PSDB e Rede defenderam o diálogo para evitar o que chamaram de “cenário catastrófico” – um segundo turno entre o deputado Jair Bolsonaro (PSL) e Ciro Gomes (PDT).

Apesar de discursos inflamados, inclusive do ex-presidente Fernando Henrique, nenhum dos representantes demonstrou interesse em abrir mão da candidatura. João Paulo Capobianco, um dos dirigentes da Rede mais próximos de Marina Silva, disse que não estava ali para fazer arranjos eleitorais, mas para demonstrar apoio à causa democrática.

Deixe seu comentário: