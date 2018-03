Marinéia Roldão, criadora do blog As Meseiras, mais uma vez arregaça as mangas e palestra em Torres sobre mesa posta para a prefeitura local. O evento acontece no dia 29, às 17h, na Casa da Terra, agregando mesa com agricultura familiar e artesanato. O objetivo do encontro é encerrar com chave de ouro o mês da mulher.

