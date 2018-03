Marinha colombiana resgata 40 imigrantes ilegais

A Marinha colombiana interceptou uma embarcação em águas do Caribe e resgatou 40 imigrantes ilegais procedentes de Bangladesh, Cuba, Índia, Nepal e Paquistão, informou nesta segunda-feira (19) a instituição. A operação foi realizada no setor “Punta Reserva”, situado na área geral de Turbo, no departamento de Antioquia (Noroeste).

