Marinha do Brasil abre concurso para Sargento Músico Fuzileiro Naval

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais publicou o Edital de Convocação para o Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais em 2019. As inscrições estarão abertas de 02 a 30 de abril de 2018 e podem ser realizadas pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn, no link “Concursos para o CFN”, ou presencialmente, nos endereços listados no edital. Dentre os requisitos para inscrição, destacam-se: ser brasileiro, com idade mínima de 18 e máxima de 24 anos (em 1º de janeiro de 2019) e ter o ensino médio (ou curso equivalente) completo. São trinta e seis vagas disponíveis, conforme quadro abaixo:

Naipe /Vagas Totais

Clarinete em Sib /03 (três vagas)

Saxofone Alto em Mib/ 05 (cinco vagas)

Saxofone Tenor em Sib /04 (quatro vagas)

Trompete em Sib/06 (seis vagas)

Trompa em Fá/02 (duas vagas)

Trombone Tenor em Dó/04 (quatro vagas)

Euphonium em Dó/Bombardino/02 (duas vagas)

Tuba em Sib/Mib/03 (três vagas)

Percussão (bateria completa)/05 (cinco vagas)

Baixo Acústico/01 (uma vaga)

Harpa/01 (uma vaga)

