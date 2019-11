Dicas de O Sul Marinha do Brasil e SOAMAR Porto Alegre promovem Fórum de Prevenção da Poluição Hídrica por parte de embarcações

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

A iniciativa tem como propósito conscientizar os órgãos envolvidos em ações de resposta a acidentes ambientais, sobre a importância de ser elaborado um Plano de Área para a Lagoa dos Patos, Rio Guaíba e seus afluentes Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A CFPA (Capitania Fluvial de Porto Alegre), juntamente com a SOAMAR POA (Sociedade Amigos da Amigos da Marinha de Porto Alegre), promoverá, nesta quinta-feira (28), o “I Fórum de Prevenção da Poluição Hídrica por parte de embarcações na Lagoa dos Patos e no Rio Guaíba”.

A iniciativa, da SOAMAR POA, tem como propósito conscientizar os órgãos envolvidos em ações de resposta a acidentes ambientais, sobre a importância de ser elaborado um Plano de Área para a Lagoa dos Patos, Rio Guaíba e seus afluentes. O evento será realizado no auditório do GBOEX, que está situado no Centro Histórico de Porto Alegre, das 8h às 12h30min.

O evento é gratuito e voltado para os Órgãos Públicos de Proteção Ambiental, Forças Armadas, Polícia Federal, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, Ministério Público Estadual, Clubes e Entidades Náuticas, Comunidade Aquaviária, empresas que utilizam as hidrovias, entre outros. Para participar, os interessados devem entrar em contato com a CFPA pelo telefone (51) 3226-1711, ramal 225, ou pelo e-mail melina@marinha.mil.br.

