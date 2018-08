Marinha do Brasil participa da Expointer 2018

A Marinha do Brasil (MB) é uma das atrações da Expointer 2018, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio-RS. O estande da Marinha do Brasil reúne Organizações Militares subordinadas ao Comando do 5º Distrito Naval. No local, o público pode conhecer meios e equipamentos utilizados por marinheiros e fuzileiros navais, obter informações sobre as formas de ingresso na MB, sobre a aviação naval no sul do país e conhecer as atividades realizadas pela Capitania Fluvial de Porto Alegre em prol da segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e prevenção da poluição hídrica em sua área de jurisdição.

A principal atração do estande é o simulador de manobra de navio que permite aos visitantes simular a condução dos Navios Patrulhas Babitonga e Benevente, tais como a atracação e desatracação, navegação, resgate de homem ao mar e disparos com armamento, em cenários como o Canal da Barra de Rio Grande-RS e Baía de Guanabara, situada no Rio de Janeiro. O simulador é utilizado pelo Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul, como ferramenta interna de treinamentos, para a realizar a instrução e qualificação da tripulação dos navios, utilizando a tecnologia de realidade virtual.

O militar tem a oportunidade de se familiarizar, em terra, com os procedimentos operativos e as possibilidades de alterações nas condições ambientais, como efeitos de vento e corrente, baixa visibilidade, chuva, estado do mar, aumentando o aproveitamento das atividades realizadas no mar.

A feira agropecuária é uma das maiores a céu aberto da América Latina e recebeu cerca de 90 mil visitantes durante o primeiro fim de semana, 25 e 26. O estande da MB está localizado no Pavilhão Internacional e pode ser visitado até o dia 2 de setembro, das 8h às 20h30.

