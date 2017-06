A Marinha dos EUA confirmou nesta segunda-feira (19) que os sete marinheiros do USS Fitzgerald que estavam desaparecidos depois que o destróier colidiu com um navio de carga no litoral do Japão no fim de semana foram encontrados mortos em alojamentos inundados. O USS Fitzgerald e o navio de carga de bandeira filipina colidiram ao sul da Baía de Tóquio no sábado.

Comentários